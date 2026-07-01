Eigene kleine Tochter getötet? Vater emotional vor Gericht

Freiburg (dpa) - Auch im zweiten Prozess um eine getötete Achtjährige schweigt der angeklagte Vater vor dem Landgericht Freiburg zu den Vorwürfen. Bei den Angaben zu seiner Person und Erzählungen über seine Tochter bricht der 58-Jährige jedoch mehrfach in Tränen aus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im vergangenen Oktober das Kind im Haus seiner Ex-Frau in Bollschweil (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) brutal getötet zu haben.

Warum der Angeklagte die Achtjährige mutmaßlich tötete, bleibt am ersten Verhandlungstag des neuen Verfahrens weiter unklar. Laut Anklage habe der 58-jährige Deutsche am Tag der Tat von seiner Ex-Frau verlangt, das gemeinsame Kind zu sehen - was sie wegen eines anstehenden Ausflugs ablehnte. Daraufhin soll er sich zum Haus der Frau begeben haben, die Achtjährige habe ihm die Tür geöffnet.

Daraufhin soll er sich mit dem Mädchen verbarrikadiert und sie mit stumpfer Gewalt bewusstlos geschlagen haben. Als die zur Hilfe eilenden Nachbarn mit einem Blumenkübel eine Fensterscheibe am Haus einschlugen, habe er zum Messer gegriffen und sie damit bedroht. Anschließend soll der Mann das Mädchen mit dem Messer auf brutalste Weise getötet haben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sicherungsverfahren wurde in Strafverfahren überführt

Das Verfahren startete bereits ein erstes Mal im April als Sicherungsverfahren, da ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten ergab, dass der 58-jährige Deutsche während der Tat schuldunfähig gewesen sein soll. In einem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung eines Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik. Dem ersten Gutachten zufolge leidet der Angeklagte unter anderem an Wahnvorstellungen und einer paranoiden Schizophrenie.