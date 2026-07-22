Fußball

Ein Finne fürs Mittelfeld: KSC holt Väänänen

Zweikampfstark und spielintelligent: Der Karlsruher SC verpflichtet den finnischen Nationalspieler Santeri Väänänen. Der Mittelfeldspieler sammelte bereits internationale Erfahrung.

Mit Trondheim traf Väänänen (M) international schon auf Mainz. (Archivbild) Foto: Torsten Silz/dpa
Mit Trondheim traf Väänänen (M) international schon auf Mainz. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat zweieinhalb Wochen vor dem Saisonbeginn einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der finnische Nationalspieler Santeri Väänänen kommt vom norwegischen Erstligisten Rosenborg Trondheim zum KSC. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem zentralen Mittelfeldspieler machten die Badener keine Angaben. 

«Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität bringt er genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben», sagte der KSC-Direktor Profifußball, Timon Pauls, über den 24-Jährigen. Väänänen wird die Nummer sechs auf dem Trikot tragen. Mit Rosenborg und seinem früheren Club HJK Helsinki sammelte er bereits Erfahrungen in europäischen Wettbewerben. 

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