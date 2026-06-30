Ein Herbst für Wolf Biermann

Hamburg/ Frankfurt (dpa) - Kaum ein Künstler steht so sehr für die deutsch-deutsche Geschichte wie Wolf Biermann. Der Musiker, Dichter und Autor geriet in der DDR früh mit der Staatsführung in Konflikt, erhielt Auftrittsverbot und wurde schließlich ausgebürgert. Dieses Jahr feiert Biermann seinen 90. Geburtstag (am 15. November), zugleich jährt sich seine politisch folgenreiche Ausbürgerung zum 50. Mal.

Verlage, Bühnen und Kino greifen das auf - mit mehreren Neuveröffentlichungen und Terminen, die sich zu einem dicht getakteten Biermann-Herbst bündeln.

Neue Bücher - Großer Auftritt bei der Frankfurter Buchmesse

Auftakt macht eine große Veranstaltung am Publikums-Starttag der Frankfurter Buchmesse (7. Oktober). Bei einem von der Messe, dem Penguin Verlag und der dpa veranstalten Event stellt Biermann seine drei neuen Bücher vor, die diesen Herbst erscheinen:

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Wolf Biermann: «Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher - Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall». Hrsg. von Ilko-Sascha Kowalczuk (Penguin, ET 7.10.2026)

Wolf Biermann: «Mit uralten Kinderaugen. Gedichte 2006-2026» (Penguin, ET 7.10.2026)

Wolf Biermann / Carlotta Marín Pérez: «Der kleine Herr Moritz» (Tulipan, ET 14.10.2026)

Biermann: «Werde an diesem Abend die diversen Raubtiere füttern»

Im Zentrum des Abends mit dem Titel «Ihr löscht das Feuer mit Benzin - Ein Abend mit Wolf Biermann» stehen die Fragen nach Freiheit, Widerstand und der Macht des Wortes, die Biermanns Werk seit Jahrzehnten prägen. Ergänzt wird das Programm von Persönlichkeiten, die den Abend mit eigenen Erinnerungen und Perspektiven bereichern. Tickets sind ab jetzt erhältlich.

«Mich, den alten Biermann, freut es, dass die dpa mit der Frankfurter Buchmesse und dem Penguin Verlag einen Biermann-Abend organisiert, also mitten im Winter meines 90. Lebensjahres», teilte der Hamburger mit. «Da geh ich hin, denn dort werden meine drei neuen Bücher vorgestellt: Neue Gedichte und Lieder, Tagebuch-Prosa und ein wunderwahres Märchen. So kann ich vor Ort einigen Fachleuten, paar Journalisten und dem interessierten Messe-Publikum dazu direkt Eijzes geben. Ich werde also an diesem Abend die diversen Raubtiere füttern und Rede und Antwort stehen.»

Das Wort «Eijzes» stammt aus dem Jiddischen und beschreibt nützliche Hinweise oder gute Ratschläge.

Neues Album und Konzerte

Auch musikalisch gibt es dieses Jahr Neues. Am 11. September erscheint beim Label Clouds Hill das Album «Wolf Biermann - Wolf Biermann», eine Edition der populärsten Lieder, darunter «So soll es sein - so wird es sein», «Wann ist denn endlich Frieden» oder «Die Stasi-Ballade».

Wer Biermanns Musik live erleben will, kann dies bei drei Konzerten tun:

21. Oktober: Konzert in der Kölner Philharmonie - anlässlich des 50. Jahrestags des Kölner Konzerts vor der Ausbürgerung

3. November: Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg

20. November: Konzert im Gewandhaus Leipzig

Am 16. November jährt sich Biermanns Ausbürgerung zum 50. Mal: Nach einem Konzert in Köln entzog ihm die DDR 1976 die Staatsbürgerschaft, sodass er nicht zurückkehren durfte.

Neuer Kinofilm Ende Oktober

Im Herbst erscheint außerdem ein Kinofilm: Majestic Filmverleih («Die Unbeugsamen», «Riefenstahl») bringt die Doku «BIERMANN» in die Kinos. Regisseur ist der Europäische-Filmpreis- und Golden-Globe-Gewinner Jens Meurer. Der Film nähert sich dem Jahrhundert-Zeitzeugen nicht zuletzt über sein musikalisches Werk mit zum Teil unveröffentlichten Archivaufnahmen und Ausschnitten aus dem berühmten Kölner Konzert von 1976.

Es geht um zentrale Schlüsselmomente in Biermanns Leben, zudem kommentiert der Künstler heutige Politik. Festival-Premieren und eine Gala-Vorführung in Berlin sind geplant, bevor der Film am 29. Oktober bundesweit in die Kinos kommt.

Theaterstück, Graphic Novel, Podcast

Um sein künstlerisches und politisches Schaffen geht es zudem in einem Theaterstück am Staatstheater Meiningen. Unter dem Titel «Biermann - Drachentöter» verarbeitet Regisseur Frank Behnke Texte und Lieder sowie Szenen aus Biermanns Leben. Die Wiederaufnahme des Stückes startet am 11. Oktober, danach sind einige Termine geplant.