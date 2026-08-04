Tierischer Einsatz

Ein Igel als Einbrecher - Tier löst Alarm in Supermarkt aus

In einem Supermarkt geht ein Einbruchsalarm los, die Polizei rückt aus. Doch vor Ort findet sie keine Kriminellen.

Die Polizisten entdeckten den Igel im Eingangsbereich des Supermarktes. Foto: Polizei Südosthessen/dpa
Die Polizisten entdeckten den Igel im Eingangsbereich des Supermarktes.

Mühlheim/Main (dpa) - Ein Igel hat in einem Supermarkt im hessischen Mühlheim am Main einen Einbruchsalarm und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Nacht zu Dienstag sei der Alarm gemeldet worden, teilte die Polizei mit. «Im Eingangsbereich des Marktes entdeckten die Polizisten den Auslöser des Alarms: vierbeinig, klein, rund und offensichtlich ohne kriminelle Energie.»

Die Polizei schrieb weiter: «Der auf frischer Tat ertappte, mutmaßlicher "Einbrecher" entpuppte sich als Igel, der sich vermutlich bereits am Vortag unbemerkt in den Supermarkt geschlichen hatte». Nach Ladenschluss sei das Tier versehentlich im Geschäft eingeschlossen worden und habe «bei seiner Erkundungstour schließlich die Alarmanlage aktiviert». Der Igel sei kurz begutachtet und dann in Freiheit entlassen worden. Er sei wohlauf und unverletzt gewesen.

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