Kriminalität

Heddesheim: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Zwei unbekannte Einbrecher sind in ein Haus in Heddesheim eingebrochen. Die Alarmanlage verschreckte sie jedoch.

Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen (Symbolbild).

Heddesheim. Zwei unbekannte Einbrecher sind am Freitagabend von der Alarmanlage eines Wohnhauses in der Hardtstraße in Heddesheim abgeschreckt worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude. Dadurch lösten sie den Alarm aus, der sie letztendlich in die Flucht schlug. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus.

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Doch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Einbrecher schon aus dem Staub gemacht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Hinweise zum Einbruch oder zu den Tätern nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegen. (heh)

