Hund schlägt Einbrecher in die Flucht
Zwei Einbrecher dringen nachts in ein Haus ein – doch ein Hund macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Meßstetten (dpa/lsw) - Ein wachsamer Hund hat zwei Einbrecher aus seinem Einfamilienhaus im Zollernalbkreis vertrieben. Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden Täter in das Haus in Meßstetten eindrangen, teilte die Polizei mit.
Ob die Bewohner zu Hause waren, konnte die Polizei nicht sagen. Deren Hund habe jedoch derart angeschlagen, dass die zwei Täter die Flucht ergriffen. Ob sie etwas erbeutet hatten, werde noch ermittelt.