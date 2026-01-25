Notfälle

Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Zwei Einbrecher dringen nachts in ein Haus ein – doch ein Hund macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)

Meßstetten (dpa/lsw) - Ein wachsamer Hund hat zwei Einbrecher aus seinem Einfamilienhaus im Zollernalbkreis vertrieben. Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden Täter in das Haus in Meßstetten eindrangen, teilte die Polizei mit. 

Ob die Bewohner zu Hause waren, konnte die Polizei nicht sagen. Deren Hund habe jedoch derart angeschlagen, dass die zwei Täter die Flucht ergriffen. Ob sie etwas erbeutet hatten, werde noch ermittelt.

