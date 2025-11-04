Gorxheimertal: Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus ein

Gorxheimertal. In einer Wohnung im Gorxheimertal wurde am Montagabend zwischen 17 Uhr und 20 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind die noch unbekannte Täter gewaltsam in die Räume eines Einfamilienhauses im Buchklinger Weg eingedrungen. Dafür hebelten sie ein Fenster mit einem spitzen Werkzeug auf. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und eine Uhr im Wert von mehreren tausend Euro.