Fürth: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus 

Fürth. Unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Unbekannten zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr Zugang zum Wohnhaus in Fürth. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über die Terrassentür ins Innere des Gebäudes. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und konnten Wertsachen, Schmuck und eine Tasche entwenden.