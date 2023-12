Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen Samstag (2.12.), 13.30 Uhr und Sonntagabend (3.12.), 20.15 Uhr, verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Grundstück in der Hagenstraße und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend gelangten sie ins Innere, wo zahlreiche Räumlichkeiten durchsuchten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Schmuck und Uhren und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite.