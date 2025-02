Wald-Michelbach: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Wald-Michelbach. Kriminelle sind am Freitag in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Wald-Michelbach eingebrochen. Aus dem Haus klauten sie unter anderem Geld und Schmuck, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Einbrecher sollen ein Fenster aufgebrochen haben, um ins Innere einzudringen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen. (heh)