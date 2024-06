Einbrecher nach Hubschraubereinsatz festgenommen

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei der Fahndung nach dem Mann kam am Samstagabend auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz, wie die Polizei mitteilte.