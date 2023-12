Einbrecher flüchtet mit Tresor

Fränkisch-Crumbach (dpa/lhe) - Ein Einbrecher hat in Fränkisch-Crumbach (Odenwaldkreis) einen Tresor aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschaffte sich der Eindringling am Montagabend über die Terrassentür Zugang und flüchtete anschließend mit der Beute. Im Tresor befanden sich nach Polizeiangaben Geld und Dokumente. Der Einbrecher sei maskiert gewesen und habe ein Langarmshirt mit Kapuze, eine Weste sowie dunkle Schuhe getragen. Er hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei samt Hubschrauber blieb erfolglos.