Einbrecher springt aus dem Fenster und flüchtet

Hanau (dpa/lhe) - Ein unbekannter Einbrecher ist in Hanau nach seiner Tat aus dem Fenster eines Hauses gesprungen und Zeugen direkt vors Auto gelaufen. Die beiden waren an Nachmittag in Hanau unterwegs, als sie aus dem Auto heraus einen maskierten Mann mit einer großen Tüte aus dem Fenster in etwa 1,80 Meter Höhe springen sahen, wie die Polizei mitteilte. Vor ihrem Auto sei er über die Straße gelaufen und davongerannt. Eine Dashcam, die am Auto angebracht war, zeichnete dies auf.