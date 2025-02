Höchst/Odenwald. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus in der Straße "Am Schorschberg". Die Einbrecher sämtliche Räume des Hauses und flohen anschließend mit Geld und Schmuck.