Einbrecher wirft Gullydeckel durch Gaststätten-Fenster

Steinbach (dpa/lhe) - Eine rabiate Art und Weise wählte ein 16-Jähriger nach Angaben der Polizei, um in eine Gaststätte in Steinbach (Taunus) zu gelangen: Er soll in der Nacht auf Heiligabend einen Gullydeckel durchs Fenster geworfen haben. Zu dem Zeitpunkt, gegen 2.20 Uhr, war noch eine Mitarbeiterin im Lokal, wie die Polizei mitteilte. Der Täter bemerkte die Frau und floh. Eine Polizeistreife entdeckte den Jugendlichen und nahm ihn fest.