Schriesheim: In Gaststätte eingebrochen und Mobiliar von Terrasse gestohlen 

Schriesheim. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstagabend Stühle und Tische von der Terrasse einer Gaststätte in Schriesheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwei Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes im Burgweg ein und verschafften sich so Zugang. Die Unbekannten entwendeten einen Tisch sowie fünf Stühle von der Terrasse. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06201 1003 0 entgegen. (dls)