Schriesheim: Bänke aus Wanderhütte gestohlen

Schriesheim. Unbekannte haben mehrere Sitzbänke aus einer Wanderhütte in Schriesheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurden die massiven Holzbänke wohl am Wochenende aus der neuerrichteten Hütte am Wanderparkplatz "Kipp" entwendet. Der Schaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim während der Bürozeiten (Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr) unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden. Außerhalb der Öffnungszeiten soll das Polizeirevier Weinheim unter der Nummer 06201/1003-0 kontaktiert werden. (heh)