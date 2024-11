Über 40 Jahre hatte sich der Odenwaldklub (OWK) Mörlenbach um die Leonhard-Schenk-Hütte gekümmert. Im Sommer übernahmen die Mitglieder abwechselnd Hüttendienst, kümmerten sich um das Innere und die vielen angrenzenden Bänke an der Wanderhütte. Nun übergab der Verein, nach seiner Auflösung, die einst in Eigenleistung gebaute Hütte an die Gemeinde Mörlenbach.