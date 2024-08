Wirbel in Birkenau: Keine Uding-Hütte auf der Liebersbacher Kerwe

Eine zünftige Hüttenparty im Uding - darauf müssen die Besucher der Liebersbacher Kerwe (ab 30.08.2024) in diesem Jahr verzichten. Vivien Fath, die Inhaberin der Partyhüttenvermietung Uding, und ihr Team verkündeten diese Nachricht via Instagram.

In dem Post heißt es: "Liebe Uding-Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass uns heute eine Nachricht der Gemeinde Birkenau erreicht hat, die uns mitteilte, dass wir einen Teil des genutzten Grundstückes für die Kerwe in Nieder-Liebersbach nicht mehr betreten dürfen." Das Uding-Team weist jedoch darauf hin, dass die Gemeinde nur die Überbringerin der Nachricht war. "Diese Entscheidung eines Anwohners macht es für uns leider unmöglich, die Hütte an der Kerwe in Nieder-Liebersbach zu stellen. Aufgrund dessen, wird es an der diesjährigen Kerwe KEINE Uding Partyhütte geben."