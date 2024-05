Restaurant-Hotel „Watzenhof“ in Hemsbach schließt am 30. September

Jetzt ist es kein Gerücht mehr. Der Pächter des Restaurants „Der Watzenhof“ in Hemsbach (Balzenbach), Dominik Rautenberg, hört auf. Auf Anfrage der WNOZ bestätigte Rautenberg, „dass wir am 30. September zum letzten Mal öffnen werden“.

Seit elf Jahren – genauer seit 1. März 2013 – betreibt der ehemalige Chefkoch der Fuchs´schen Mühle (Weinheim) das Traditionshaus, das bereits im 12. Jahrhundert, zu Barbarossas Zeiten, im Lorscher Codex erwähnt wurde. Ob Zirbelstube, Gut Stubb oder Bauernstube – in den urigen und rustikalen Räumen im „Watzenhof“ musste man sich einfach wohlfühlen und durfte sich immer auf qualitativ hochwertige Speisen aus der Region und kreative Ideen freuen – ebenso lud die großzügige Terrasse immer zum Verweilen ein.

Bei Kochevents verwöhnt

Auch zahlreiche erfolgreiche Kochevents fanden hier statt und lockten nicht nur Gäste aus der Umgebung in den Hemsbacher Stadtteil. Kulinarisch verwöhnten Rautenberg und sein Team auch die Gäste beim „Comedy Club“, zu dem erst im vergangenen Jahr wieder Franz Kain in die Alte Druckerei nach Weinheim eingeladen hatte.

„Der Watzenhof“ hat sich unter der Führung von Rautenberg und trotz Corona wieder einen erstklassigen Namen erarbeitet, auch wenn es nach Rautenbergs Aussage immer schwieriger wurde, genügend Personal zu bekommen. Deshalb überrascht die Ankündigung des Pächters jetzt umso mehr.

Erhöhung der Mehrwertsteuer

Der macht unter anderem die Rücknahme des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für seinen Entschluss verantwortlich. Im Januar diesen Jahres wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von 7 auf 19 Prozent angehoben, die am 1. Juli 2021 mit dem Corona-Steuerhilfegesetz von der Bundesregierung zunächst gesenkt wurde. Damit wurden auch die Speisen auf seiner Karte teurer. „Wir haben das direkt am Umsatz gemerkt“, sagt Rautenberg. Erschwerend kam hinzu, dass der „Watzenhof“ noch nie auf Laufkundschaft bauen konnte, sondern immer schauen musste, „dass Gäste gehalten werden, damit sie wiederkommen“. Rautenberg: „Durch die Erhöhung kamen jetzt einfach weniger Gäste. Es hat sich für uns nicht mehr rentiert.“

Klage vor Gericht

Rautenberg klagt außerdem vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Obwohl der „Watzenhof“ während Corona einmal zwei Monate und einmal über sieben Monate schließen musste und während dieser Zeit nachweislich erhebliche Umsatzeinbußen hatte, musste Rautenberg die Coronahilfe komplett zurückzahlen. „Das lasse ich mir nicht gefallen“, begründet er seinen Schritt, jetzt vor Gericht zu ziehen.

Aus für Almhütte

Dass Rautenberg in den vergangenen Jahren durchaus kreative Ansätze hatte, das Tagesgeschäft gewinnbringender zu gestalten, macht auch die Tatsache deutlich, dass es im großen Gartenbereich seit gut zwei Jahren eine Partnerschaft mit der Partyhüttenvermietung Uding gab. Die Partylocation für bis zu 50 Personen im Almhüttenstil konnte für Feiern, Jubiläen, Hochzeiten oder Geburtstagen angemietet werden. Das Getränke- und Speisenangebot wurde hier individuell mit dem Watzenhof-Team abgestimmt. Die Buchung der Hütte wurde ebenfalls über den „Watzenhof“ abgewickelt – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Vorteil für alle Partygänger waren auch die Übernachtungsmöglichkeiten direkt vor Ort im Hotel. Mit dem Aus des Pächters sucht auch Vivien Fath aus Nieder-Liebersbach, die für die Partyhütte verantwortlich zeichnet, dringend eine neue „Bleibe“. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Fath: „Wir hoffen, dass wir bald einen neuen Standort finden.“ Mit dem Abtransport der Hütte, die rund 100 Quadratmeter Innenfläche hat und einiges an Gewicht hat, werde es keine Probleme geben. Vor Corona wurden die Hütten mobil angeboten und mussten von Wochenende zu Wochenende „umziehen“. Im Auf- und Abbau sei man also fit.

45 Mitarbeiter betroffen

Vom Aus des „Watzenhofes“ betroffen sind insgesamt fünf Festangestellte und rund 40 freie Mitarbeiter. Alle wurden laut Dominik Rautenberg bereits über den Entschluss das Hotel-Restaurant zu verlassen, rechtzeitig informiert. „Ich bin optimistisch, dass sie mir bis zum Schluss die Treue halten und mich jetzt nicht alleine lassen.“ Rautenberg selbst hat bereits Alternativen im Blick, wie es für ihn beruflich weitergehen kann. Fakt ist: „Ich werde nicht mehr in die Selbstständigkeit gehen, sondern andere Möglichkeiten nutzen.“ Soll heißen, dass Rautenberg wohl auf der Suche nach einer Festanstellung ist. In welchem Bereich ließ er offen. Bis zum 30. September will er für seine Gäste die Frischeküche aufrechterhalten und hofft, in den letzten Wochen als Pächter des „Watzenhofes“ auf jede Menge Arbeit.