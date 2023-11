Das ist der neue Restaurant-Pächter im Dürkheimer Riesenfass

Es ist das größte und außergewöhnlichste bauliche Denkmal, das der deutsche Wein kennt - zudem das größte Fass der Welt: Das Dürkheimer Riesenfass, im Frühjahr 1934 von Fritz Keller, einem Dürkheimer Wein- und Küfermeister gebaut, kommt zum 1. Januar in die Hände eines neuen Pächters. Ben S. Gaxherri (51 Jahre) übernimmt den Restaurantbetrieb von Carsten Thüne, der 32 Jahre lang (bis vor einigen Jahren mit seiner Mutter) dafür gesorgt hat, dass das Fass an 360 Tagen im Jahr geöffnet hatte. Damit ist der 59-Jährige der längste Betreiber in der wechselvollen Historie des Riesenfasses, das 1958 aufgrund seiner Beliebtheit einen kleinen Anbau erhielt. Mehr als 500 Menschen finden dort auf zwei Ebenen Platz.