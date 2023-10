"Heller's" in Mannheim bleibt trotz Insolvenz in Betrieb

Das Amtsgericht hat den Mannheimer Fachanwalt Andreas Hendriock zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Heller’s Vegetarische Restaurant & Café GmbH bestellt. Die Gesellschaft betreibt seit vielen Jahren das gleichnamige Lokal in N 7. Dabei handelt es sich um eines der ersten vegetarischen Vollwertrestaurants in Deutschland. Das Mannheimer Traditionsrestaurant, das auf eine über 30-jährige Geschichte zurückblickt, ist infolge der Corona-Pandemie, der gestiegenen Kosten und dem Fachkräftemangel in der Gastro-Branche in die Krise geraten. Der Restaurantbetrieb wird uneingeschränkt weitergeführt.