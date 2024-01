Wie es derzeit im früheren Mannheimer Maritim-Hotel aussieht

Im Foyer, hinten um die Ecke, steht ein kleines Gerüst. Ein Stück Wand ist abgeklebt. Hier hat der Maler noch zu tun, aber große Teile der Eingangshalle sind neu gestrichen. Das frühere Maritim, das jetzt als Parkhotel 1901 firmiert, wird derzeit bei laufendem Betrieb „behutsam renoviert“, wie ein Sprecher des neuen Pächters Tamer Baklan erklärt.

„Wir wollen das möglichst gästeschonend machen“, so der Sprecher. Daher fänden die Arbeiten nach und nach statt. Die erste Etage – dort, wo Maritim kurz vor Corona bereits Teppichböden und Tapeten erneuert hatte – sei nach einer negativen Gästebewertung im Internet ganz gesperrt und werde zuerst renoviert, so der Sprecher. Daher verfüge das Haus derzeit statt der zuvor 173 nur über 140 Zimmer.

Derzeit kein Restaurant im früheren Maritim

In den Aufzügen und im Eingangsbereich liegt ein neuer Teppich mit dem neuen Schriftzug des Hotels. Die früher üblichen Vitrinen, wo örtliche Einzelhändler oder Juweliere ihre Waren präsentierten, sind verschwunden, ebenso Vorhänge, der bei Maritim üppige Blumenschmuck sowie einige der Möbel. An Wänden ist, trotz frischer Farbe, durch die Löcher der Nägel noch klar erkennbar, wo früher Bilder hingen, etwa alte Stiche von Mannheim oder an der Treppe zu Restaurant und Tiefgarage die Erinnerungsfotos vieler prominenter Gäste.

Im Internet heißt es, „im Park Restaurant genießen Sie internationale Küche, regionale Spezialitäten und eine große Auswahl an Getränken“. Tatsächlich ist nur, täglich von 18 bis 1 Uhr, die Bar geöffnet. Ein Restaurantbetrieb findet derzeit nicht statt, die Schaukästen für die Speisekarten an der Fassade sind leer.

„Mitte April“ wolle man die Gastronomie öffnen, so der Sprecher, denn noch liefen die Gespräche über die nötigen Sanierungsmaßnahmen. Das Problem ist, dass durch den Eigentümerwechsel der Bestandsschutz wegfällt und daher die heute viel strengeren Brand- und Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten sind als bei der Eröffnung.

Früheres Maritim heißt jetzt Parkhotel 1901: Eine Hommage an das Baujahr

Das Parkhotel am Wasserturm war 1901 im neubarock-französischen Stil und mit Sandsteinfassade am damals neu angelegen Friedrichsplatz entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg schliefen obdachlose Familien hier, in den 1950er Jahren diente es als „Amerikahaus“. 1984 übernahm die Maritim-Gruppe das Gebäude.

Schon 2019 hat die Pro Concept AG – dem Vernehmen nach für über 30 Millionen Euro – das Gebäude von der Karlsruher Lebensversicherung gekauft, der Pachtvertrag mit Maritim lief aber noch bis 2023. Mitte Oktober beendete das Maritim den Betrieb, und ab 8. Januar 2024 hat ein neuer Pächter übernommen: das Unternehmen des Immobilienexperten Tamer Baklan, Neffe des Suntat-Gründers Mustafa Baklan.

Neue Pächter des Parkhotels "sehr zufrieden"

Er wolle „einen sechsstelligen Betrag“ in das Haus investieren, so sein Sprecher. Der Betrieb läuft derzeit mit 20 Mitarbeitern. Nur wenige davon haben, wie in der Branche zu hören ist, zuvor im Maritim gearbeitet. Der Sprecher sagt, dass er dazu aus Datenschutzgründen keine Angaben machen könne. Die Zimmerreinigung übernimmt eine Fremdfirma. Ab 1. Februar soll es auch wieder einen eigenen Hoteldirektor für das Parkhotel geben.