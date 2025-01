Spitzenköchin aus Bad Soden «Aufsteigerin des Jahres»

Frankfurt/München (dpa/lhe) - Isabelle Pering, Küchenchefin und Inhaberin von «bellasLokal» in Bad Soden, ist vom Restaurantführer «Gault&Millau» zur bundesweiten «Aufsteigerin des Jahres» gekürt worden. «Es gibt Restaurants, die beeindrucken mit opulenter Dekoration und gewagten Gerichten. Und dann gibt es Orte wie Bellas Lokal in Bad Soden, die mit schlichter Eleganz und ehrlicher Küche einen bleibenden Eindruck hinterlassen», heißt es in der Begründung.