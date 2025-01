Gourmetküche-Fans bekommen größere Auswahl

München (dpa) - Wer gerne nobel essen geht und das nötige Geld dafür hat, findet in Deutschland eine immer größere Auswahl: Die Zahl ausgezeichneter Restaurants wächst. Anlässlich der Präsentation des Restaurantguides «Gault&Millau» 2025 in München erklärte Herausgeber Jochen Rädeker: «Die absolute Spitze in Deutschland ist noch besser und größer geworden – 20 Prozent mehr Auszeichnungen mit vier oder fünf Hauben sind ein eindrucksvoller Qualitätsausweis für die deutsche Gastronomie.»