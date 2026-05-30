Ein Jahr selbstfahrende Autos - mehr als 4.000 Nutzer
Autonome Shuttles bringen Fahrgäste flexibel ans Ziel – mehr als 4.000 Nutzer sind als Tester zugelassen. Wie kommt das Angebot an?
Darmstadt (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach dem Start des Pilotprojekts der Bahn mit autonom fahrenden Shuttles im öffentlichen Nahverkehr sind acht Fahrzeuge in Hessen unterwegs. In Darmstadt, Langen und Egelsbach bringen die autonomen Fahrzeuge Menschen ans Ziel, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Mittlerweile seien rund 4.200 Testnutzerinnen und -nutzer zugelassen, teilte ein Bahnsprecher mit. Sie können via App die Fahrzeuge bestellen. «Die Technologie ist flexibel einsetzbar und kann ihre Stärken gerade dort ausspielen, wo klassische Linienverkehre vor allem aufgrund einer geringen Nachfrage an ihre Grenzen stoßen», sagte Frederik Ley, DB Regio-Vorstand Straße, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Autonomes Fahren ist damit ein echter Gamechanger, gerade auch für den ÖPNV im ländlichen Raum.»
Die Fahrzeuge fahren laut Bahn rund 130 Haltepunkte an. Das Projekt trägt den Namen «Kira», das steht für «KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre». On-Demand-Verkehr bedeutet, dass man Fahrzeuge auf Abruf (on demand) bestellen kann. Nach Angaben des Bahnsprechers liegt die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer nach einem Jahr bei 4,8 von 5 möglichen Punkten.