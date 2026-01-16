Bild
Schlag gegen Bande

Ein Kilo Heroin bei Drogenrazzia sichergestellt

Ein Kilogramm Heroin, scharfe Schusswaffen und Luxusgüter: Die Polizei nimmt bei einer Razzia fünf Verdächtige fest.

Die Polizei hat 20 Wohnungen in zwei Bundesländern durchsucht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat 20 Wohnungen in zwei Bundesländern durchsucht. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa) - Die Polizei hat bei einer Drogenrazzia ein Kilogramm Heroin sichergestellt und fünf Verdächtige festgenommen. Einsatzkräfte hatten insgesamt 20 Wohnungen in Baden-Württemberg sowie Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mitteilten. Dabei fanden die Ermittler Bargeld, Schmuck und Luxusbekleidung im Wert von über 100.000 Euro sowie scharfe Schusswaffen mit Munition.

An der Spitze der kriminellen Gruppe soll ein 53-jähriger Mann stehen, der bereits früher wegen Heroinhandels inhaftiert war. Die Beschuldigten – vier Männer und eine Frau – sollen in organisierten Strukturen Heroin und Kokain in nicht geringen Mengen aus dem benachbarten Ausland eingeschmuggelt und gehandelt haben. Die Festgenommenen sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter und Beweismittel werden noch ausgewertet.

Die am Mittwoch und Donnerstag durchsuchten Wohnungen befinden sich in Karlsruhe, Offenburg und Kehl im Ortenaukreis. Außerdem in Trossingen (Kreis Tuttlingen) sowie in Jüchen im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen.

