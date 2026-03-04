Brände

Ein Mensch stirbt bei Feuer in Stuttgart

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen rasch löschen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen rasch löschen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte die Person nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Demnach brach am Morgen ein Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Weitere Angaben zur Identität des Opfers oder zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

