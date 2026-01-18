Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Offenbach
Drei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand in Offenbach verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, doch das Haus war zunächst nicht bewohnbar.
Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Offenbach sind drei Menschen schwer verletzt worden. Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag in die Gretenbachstraße aus, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, wie die Polizei mitteilte.
Nach Angaben der Polizei brannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Drei Bewohner, die sich in der Wohnung aufhielten, erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Eine 49 Jahre alte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Wegen der starken Rauchentwicklung, auch im Treppenhaus, ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Einschätzungen könnte ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät das Feuer ausgelöst haben. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.