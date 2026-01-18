Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Offenbach sind drei Menschen schwer verletzt worden. Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag in die Gretenbachstraße aus, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei brannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Drei Bewohner, die sich in der Wohnung aufhielten, erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Eine 49 Jahre alte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.