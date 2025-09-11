Brände

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Feuer im Keller, 250.000 Euro Schaden - und plötzlich stehen mehrere Menschen ohne Zuhause da.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite