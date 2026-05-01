Ein Motorradfahrer stirbt nach Unfall
Eine Autofahrerin übersieht in Butzbach im Wetteraukreis einen Motorradfahrer. Der schwer verletzte Biker stirbt im Krankenhaus.
Butzbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall mit einem Auto im Wetteraukreis gestorben. Der 75-Jährige fuhr auf einer Straße in Butzbach, als eine Autofahrerin ihn übersah, wie die Polizei mitteilte. Die 66 Jahre alte Fahrerin kam demnach am Abend mit ihrem Auto aus einem Feldweg und wollte die Straße überqueren. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und starb dort später. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.