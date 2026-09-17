Brände

Ein Todesopfer und zwei Verletzte nach Haus-Brand

Nach einem tödlichen Brand in einem Wohnhaus bei Freiburg ist vieles noch unklar. Auch die Suche nach dem Auslöser des Feuers beschäftigt die Behörden.

Bei einem Hausbrand gab es ein Todesopfer. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bei einem Hausbrand gab es ein Todesopfer. (Symbolbild)

Stühlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Haus im Stühlinger Stadtteil Grimmelshofen (Landkreis Waldshut) ist eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach mussten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.

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