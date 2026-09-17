Ein Todesopfer und zwei Verletzte nach Haus-Brand

Stühlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Haus im Stühlinger Stadtteil Grimmelshofen (Landkreis Waldshut) ist eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach mussten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.