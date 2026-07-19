Ein Toter nach Dachgeschossbrand in Nordhessen
In den frühen Morgenstunden geht eine Dachgeschosswohnung in Fritzlar in Flammen auf. Ein Bewohner lebt nicht mehr, als die Einsatzkräfte ihn finden.
Fritzlar (dpa/lhe) - Nach einem Dachstuhlbrand in Nordhessen ist ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Fritzlar stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am frühen Morgen eintrafen, wie die Polizei mitteilte.
Alle anderen Bewohner blieben demnach unverletzt und konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Feuerwehrleute stießen schließlich auf den leblosen Körper des Mannes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Brandursache sei noch unklar. Das Mehrfamilienhaus ist laut Mitteilung nun nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 300.000 Euro.