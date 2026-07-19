Ermittlungen laufen

Ein Toter nach Dachgeschossbrand in Nordhessen

In den frühen Morgenstunden geht eine Dachgeschosswohnung in Fritzlar in Flammen auf. Ein Bewohner lebt nicht mehr, als die Einsatzkräfte ihn finden.

Als die Rettungskräfte ankamen, brannte das Dachgeschoss bereits lichterloh. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Als die Rettungskräfte ankamen, brannte das Dachgeschoss bereits lichterloh. (Symbolbild)

Fritzlar (dpa/lhe) - Nach einem Dachstuhlbrand in Nordhessen ist ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Fritzlar stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am frühen Morgen eintrafen, wie die Polizei mitteilte. 

Alle anderen Bewohner blieben demnach unverletzt und konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Feuerwehrleute stießen schließlich auf den leblosen Körper des Mannes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Die Brandursache sei noch unklar. Das Mehrfamilienhaus ist laut Mitteilung nun nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 300.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Toter bei Brand in Mannheimer Hochhaus
Notfälle

Ein Toter bei Brand in Mannheimer Hochhaus

Früh am Morgen reißt ein Brand Bewohner aus dem Schlaf. Für einen Menschen bedeuten die Flammen den Tod.

03.11.2025

Dachgeschossbrand verursacht großen Schaden
Wetteraukreis

Dachgeschossbrand verursacht großen Schaden

Im mittelhessischen Ortenberg brennt das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Ein Bewohner atmet giftige Rauchgase ein und muss ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

07.10.2025

Ein Toter bei Wohnhausbrand in Nordhessen geborgen
Feuer

Ein Toter bei Wohnhausbrand in Nordhessen geborgen

In einem Mehrfamilienhaus mit 38 Bewohnern bricht mitten in der Nacht ein Feuer aus. Für einen Menschen kommt die Hilfe der Rettungskräfte zu spät.

27.08.2024

Wohnungsbrand in Nordhessen - Rettungskräfte finden Leichnam
Brände

Wohnungsbrand in Nordhessen - Rettungskräfte finden Leichnam

Eine Dachgeschosswohnung gerät in Brand. Eine Person kann sich retten, eine weitere können die Einsatzkräfte nur tot bergen.

11.08.2024

Brände

Brand in Dachgeschosswohnung in Stuttgart: Bewohner verletzt

05.06.2023