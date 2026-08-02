Neckar-Odenwald-Kreis

Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall auf B292

Auf einer Bundesstraße stoßen am späten Abend zwei Autos zusammen. Ein Mann stirbt noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen schwer verletzt. (Symbolbild)

Ravenstein (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 25-Jährige starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Männer erlitten bei dem Unfall nahe Ravenstein schwere Verletzungen. Einer von ihnen, ein 53-Jähriger, schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. 

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 53-Jährige mit seinem Auto nach links von der Bundesstraße 292 abbiegen wollte. Sein Fahrzeug sei dann mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, in dem sich vier Männer befanden - darunter der 25-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß.

Ein Rettungshubschrauber habe den 30 Jahre alten Fahrer des zweiten Autos schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Ein 20-Jähriger, der ebenfalls in dem Wagen saß, kam laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

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