Ein Urlaubsort verändert die Kunstgeschichte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein kleiner Ort in Nordfrankreich hat um 1900 die Kunstgeschichte beeinflusst: das einstige Fischerdorf Étretat in der Normandie. Das Frankfurter Städel-Museum hat dieses Thema für seine große Frühjahrsausstellung gewählt. Vom 19. März bis 5. Juli ist die Ausstellung «Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat» zu sehen.

Der Küstenort zog mit seinen imposanten Felsentoren im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler in seinen Bann und wurde zum Mythos. Étretat spielte eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der impressionistischen Malerei.

«Étretat. Die Felsnadel und das Felsentor von Aval» aus dem Jahr 1885 ist eines von 24 Werken Monets, die im Städel zu sehen sind. Insgesamt hat das Museum für die Ausstellung rund 170 Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und historische Dokumente vereint.