Ein Verletzter und 120.000 Euro Schaden bei Feuer

Grünberg (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Grünberg bei Gießen ist ein 55 Jahre alter Mann verletzt worden. Zudem sei ein Schaden von rund 120.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Bewohner sei mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Vermutlich sei das Feuer in der Küche ausgebrochen - weshalb, sei noch unklar.