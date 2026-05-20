Einbruch mit Appetit

Einbrecher essen Schokoriegel und Gummibärchen auf

Großer Aufwand, kleine Beute: Einbrecher brechen in ein Sportheim ein. Ein Automatenaufbruch scheitert, doch als Trost wird eine kurze Naschpause eingelegt.

«Oh, lecker», dachten sich die Einbrecher wohl, als sie die Süßigkeiten entdeckten. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
«Oh, lecker», dachten sich die Einbrecher wohl, als sie die Süßigkeiten entdeckten. (Symbolbild)

Ingoldingen (dpa/lsw) - Einbrecher sind gewaltsam in ein Sportheim in Ingoldingen (Landkreis Biberach) eingedrungen und haben sich durch den Süßigkeitenvorrat des Vereins gegessen: Schokoriegel und Gummibärchen verspeisten sie in der Sportstätte, die Verpackungen ließen sie als Tatortspuren zurück.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen Montag- und Dienstagabend ein Fenster ein, hebelten eine Tür auf und durchwühlten Schubladen. Der Versuch, einen Getränkeautomaten aufzubrechen, scheiterte – es blieb also noch die Süßigkeitentheke. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 2.000 Euro.

In derselben Nacht gab es laut Polizei noch zwei weitere Einbrüche im Umkreis. In einem Bürogebäude stahlen Unbekannte ein Mobiltelefon, die Schutzhülle tauchte später rund zwei Kilometer an einem Sportplatz wieder auf. Aus einer unverschlossenen Garage verschwanden zwei hochwertige Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob dieselben Täter am Werk waren, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bensheim: Automatenaufbruch an Waschanlage gescheitert
Blaulicht

Bensheim: Automatenaufbruch an Waschanlage gescheitert

Zwei Tatverdächtige sind nach einem gescheiterten Automatenaufbruch an einer Waschanlage in Bensheim vorläufig festgenommen worden

15.12.2025

Falsche Beute: Einbrecher stiehlt gefälschten Goldbarren
Einbrüche

Falsche Beute: Einbrecher stiehlt gefälschten Goldbarren

Zuerst schlägt er die Scheibe ein, dann stiehlt er den Goldbarren aus dem Schaufenster. Doch die fette Beute bleibt aus.

17.11.2025

Beute bei Hitzewelle: Einbrecher stehlen Eis und Getränke
Einbruch Freibad

Beute bei Hitzewelle: Einbrecher stehlen Eis und Getränke

Bereits in früheren Nächten hat jemand versucht, in den Freibad-Kiosk in Kassel einzudringen. Nun sind dort kühle Köstlichkeiten zur Beute geworden.

13.08.2025

Mannheim: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Dieb bringt Beute zurück
Kriminalität

Mannheim: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Dieb bringt Beute zurück

Während sich eine Bewohnerin im Badezimmer einschloss, suchte eine andere die Konfrontation und verfolgte den Dieb. Der Einbrecher kam später sogar zum Anwesen zurück, um seine Beute zurückzugeben.

03.07.2025

Nach Einbruch bei Ex-Profi Kuranyi noch keine heiße Spur
Polizei

Nach Einbruch bei Ex-Profi Kuranyi noch keine heiße Spur

Ex-Fußballprofi Kevin Kuranyi ertappt zwei Einbrecher in seinem Haus. Er verfolgt sie, aber die Männer entkommen mit einigen Erinnerungsstücken. Die Ermittlungen sind schwierig.

20.03.2025