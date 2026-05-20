Einbrecher essen Schokoriegel und Gummibärchen auf

Ingoldingen (dpa/lsw) - Einbrecher sind gewaltsam in ein Sportheim in Ingoldingen (Landkreis Biberach) eingedrungen und haben sich durch den Süßigkeitenvorrat des Vereins gegessen: Schokoriegel und Gummibärchen verspeisten sie in der Sportstätte, die Verpackungen ließen sie als Tatortspuren zurück.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen Montag- und Dienstagabend ein Fenster ein, hebelten eine Tür auf und durchwühlten Schubladen. Der Versuch, einen Getränkeautomaten aufzubrechen, scheiterte – es blieb also noch die Süßigkeitentheke. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 2.000 Euro.

In derselben Nacht gab es laut Polizei noch zwei weitere Einbrüche im Umkreis. In einem Bürogebäude stahlen Unbekannte ein Mobiltelefon, die Schutzhülle tauchte später rund zwei Kilometer an einem Sportplatz wieder auf. Aus einer unverschlossenen Garage verschwanden zwei hochwertige Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob dieselben Täter am Werk waren, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.