Einbrecher klauen Kartons voll Handys
In einen Mannheimer Mobilfunkladen wird eingebrochen. Und die Polizei muss nicht zum ersten Mal dorthin.
Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Täter sind in das Lager eines Mobiltelefongeschäfts in Mannheim eingebrochen und haben kartonweise Handys gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Einem Sprecher zufolge gibt es Videoaufnahmen von der Tat.
Demnach fuhren sechs bisher unbekannte Täter in der Nacht vor das Warenlager, schoben das Rolltor nach oben, holten die Kartons aus dem Lager, verluden sie in ihre zwei Fahrzeuge und fuhren davon.
Bereits Ende September war in dasselbe Geschäft eingebrochen worden. Beamte hatten damals einen Verdächtigen auf der Flucht erwischt und festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Zusammenhangs.