Einbrecher räumt nach Kneipenbesuch auf
Ein Mann macht es sich nachts in einer Gaststätte gemütlich. Bevor er geht, räumt er sogar noch auf.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Nach einem ungewöhnlichen nächtlichen Besuch in einer Gaststätte in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ermittelt die Polizei gegen einen 44 Jahre alten Mann. Er hatte in der Nacht zum Dienstag einen versteckten Schlüssel gefunden und sich damit unbefugt Zugang zu dem Lokal verschafft, teilte die Polizei mit.
Dort verbrachte der Mann mehrere Stunden und bediente sich an der Bar. Bevor er die Gaststätte wieder verließ, räumte er nach Polizeiangaben sogar noch auf. Die Inhaberin bemerkte dennoch Unstimmigkeiten, überprüfte die Videoaufnahmen und alarmierte die Polizei. Beamte trafen den 44-Jährigen später am Stadtbahnhof an. Dort gab er den Schlüssel zurück.