Rhein-Neckar-Kreis

Einbrecher stehlen rund 30 Mundharmonikas

Statt Fernseher und Keyboard nehmen die Täter die Instrumente und Schnaps mit. Wer steckt hinter dem Einbruch mit der ungewöhnlichen Beute?

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Einbruch entgegen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Foto: Daniel Karmann/dpa

Weinheim (dpa/lsw) - Rund 30 Mundharmonikas, selbst gebrannten Schnaps und zwei kleine Handwerksmaschinen haben Einbrecher im Rhein-Neckar-Kreis erbeutet. Die bislang unbekannten Täter waren zwischen Montag und Dienstag in ein Einfamilienhaus in Weinheim eingestiegen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kletterten sie mit einer Leiter an ein Fenster im Obergeschoss und gelangten so in das Gebäude. 

Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die Diebe einen Fernseher und ein Keyboard stehlen, jedoch konnten sie die Fenster und Türen im Erdgeschoss nicht öffnen, um zu flüchten. Daraufhin hätten sie Fernseher und Keyboard stehen gelassen und stattdessen rund 30 Mundharmonikas, selbst gebrannten Schnaps und zwei Handwerksmaschinen eingepackt. Das Haus verließen sie laut Polizei über die Leiter im Obergeschoss. 

Warum die Bewohner des Hauses so viele Mundharmonikas besitzen, ist laut einem Sprecher nicht bekannt. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

