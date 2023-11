Rhein-Neckar-Kreis

Trinkwasser im Rhein-Neckar-Kreis belastet

In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis könnten Tausende Haushalte von einer möglichen Trinkwasserbelastung betroffen sein. Die krebserregende Chemikalie Bisphenol A wurde in alarmierenden Mengen in einigen Mietshäusern gefunden. Stefan Kramer, Leiter des Referats für technischen Gesundheitsschutz im Kreisgesundheitsamt, gibt Antworten.