Vormünder dringend gesucht

Wer Interesse hat, sich für Kinder und Jugendliche starkzumachen, ein kontinuierliches und verantwortungsvolles Engagement übernehmen möchte und für junge Menschen eine vertraute Ansprechperson werden will, ist herzliche eingeladen, sich am Online-Informationsabend des Jugendamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Keris über die ehrenamtliche Vormundschaft zu informieren.

Mit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, welche am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, wurde der Vorrang der ehrenamtlichen Vormundschaft gegenüber einer Amtsvormundschaft des Jugendamtes nochmals betont. Zur Umsetzung dieser Reform hat das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises eine eigene Abteilung geschaffen, die Koordinationsstelle Vormundschaft, deren Aufgabe auch die Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Vormundinnen und Vormündern ist.

Interessierte werden von der Koordinationsstelle Vormundschaft des Jugendamtes geschult

Die Koordinierungsstelle Vormundschaft bietet am 6. Dezember 2023 zwei Online-Informationsveranstaltungen an: um 16 Uhr sowie um 18 Uhr. Darüber hinaus wird am 5. Dezember 2023, am 7. Dezember 2023 sowie am 13. Dezember 2023 von 9 Uhr bis 16 Uhr ein Mitarbeitender der Koordinationsstelle eigens für die Beantwortung von Anfragen und Fragen zur Informationsveranstaltung telefonisch zur Verfügung stehen. Das ausgeweitete Beratungsangebot gibt es unter 06221 5221180.