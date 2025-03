Hainstadt (dpa/lhe) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Hainstadt (Kreis Offenbach) eingebrochen und haben unter anderem einen neuwertigen Sportwagen gestohlen. Die Täter stiegen am Samstagabend über ein Fenster im Wintergarten in das Haus ein, wie die Polizei mitteilte.