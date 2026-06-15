Kriminalität

Einbruch in Schulgebäude – Bargeld gestohlen

Wo sonst gelernt wird, wurde nun geklaut: Bei einem Einbruch in eine Schule ist eine ordentliche Summe Bargeld gestohlen worden. Der oder die Täter sind bisher nicht gefasst – die Polizei ermittelt.

Einbruch in Schulgebäude. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Einbruch in Schulgebäude. (Symbolbild)

Rosengarten (dpa/lsw) - Bei einem Einbruch in ein Schulgebäude in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) ist den Angaben eines Polizeisprechers zufolge Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags entwendet worden. Zudem sei ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Tat habe sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag ereignet, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

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