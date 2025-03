Fürth: Einbruch auf Firmengelände - Bargeld gestohlen

Fürth. Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.03.) und Samstagmittag (15.03.) auf ein Firmengelände abgesehen. Wie es in eine Meldung der Polizei heißt drangen die Täter in ein Büro und ein Weiteres Gebäude der Firma in der Carl-Benz-Straße ein. Nachdem sie sich dort gewaltsam Zugang verschafft haben, erbeuteten sie dort Bargeld.