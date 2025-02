Fürth: Anwohner schlagen Einbrecher in die Flucht

Fürth. In der Erich-Kästner-Straße in Fürth haben am vergangenen Samstag heimkehrende Bewohner zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Unbekannten schlugen gegen 15 Uhr die Terrassentür des Hauses ein, um ins Innere zu gelangen. Hierbei wurden sie offenbar von den Anwohnern überrascht und flüchteten. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Männer soll schlank, der andere von kräftiger Statur gewesen sein. Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 Hinweise entgegen. (sig)