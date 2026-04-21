Diebstahl

Einbruch in Stuttgarter Arztpraxis – teure Geräte gestohlen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen schlagen Diebe zu: Sie räumen einen Schrank leer und verschwinden mit teurer Medizintechnik. Die Polizei sucht Hinweise.

Mehrere hunderttausend Euro sind die gestohlenen Geräte wert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mehrere hunderttausend Euro sind die gestohlenen Geräte wert. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus einer Arztpraxis in Stuttgart haben Unbekannte medizinische Geräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Sie haben das Schloss einer Schiebetür geknackt und sind so in die Praxis gelangt, wie die Polizei mitteilte. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sollen die Täter zugeschlagen haben. Die Beute nahmen sie demnach aus einem Schrank und flüchteten damit.

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