Antiquitäten

Einbruch und Diebstahl in Pforzheimer Museum

Fenster eingeschlagen, Antiquitäten weg: Im Pforzheimer Schmuckmuseum schlagen Unbekannte zu. Wie groß der Schaden wirklich ist, ist zunächst unklar.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hilfe. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hilfe. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Unbekannte Täter sind in ein Museum in Pforzheim eingebrochen und haben mehrere Antiquitäten gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Diebe ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt, wie die Polizei mitteilte. Im Inneren des Technischen Museums der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie öffneten oder zerstörten sie mehrere Ausstellungsvitrinen.

Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Antiquitäten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Der Zeitpunkt des Vorfalls lag den Angaben nach zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag.

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