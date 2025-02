Viernheim: Zeugensuche nach Einbruch und Diebstahl

Viernheim. Unbekannte haben am Donnerstagabend Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter zwischen 17 Uhr und Mitternacht in ein Reihenhaus in der Königsberger Straße ein. Sie verschafften sich dabei über die Balkontür Zutritt zur Wohnung, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Das Diebesgut: Schmuck – die genaue Schadenshöhe: noch nicht bekannt. Die Polizei sucht bei ihren Ermittlungen nun nach Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. (sig)