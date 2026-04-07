Kriminalität

Versuchter Einbruch: Unbekannte schlagen Fenster im Kloster Lorsch ein

Am Osterwochenende haben Unbekannte versucht, in das Kloster Lorsch einzubrechen. Dabei zerschmetterten sie eine Scheibe und drückten zwei weitere Fenster ein.

Das Kurfürstliche Haus des Klosters geriet ins Visier von Einbrechern (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Das Kurfürstliche Haus des Klosters geriet ins Visier von Einbrechern (Symbolbild).

Lorsch. Unbekannte haben am Samstag, 4. April, versucht in das Kloster Lorsch einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter auf der Rückseite des Kurfürstlichen Hauses eine Scheibe ein und drückten zwei weitere Fenster, an denen historische Riegelvorrichtungen angebracht sind, ein. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Gebäudeinnere. Das Kurfürstliche Haus beheimatet Wohnungen und die Verwaltung des Weltkulturerbes.

Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252 706 0 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Scheibe eingeschlagen – Unbekannte stehlen Felgen aus Auto
Zeugen gesucht

Viernheim: Scheibe eingeschlagen – Unbekannte stehlen Felgen aus Auto

In Viernheim haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Scheiben eines Autos eingeschlagen und Felgen daraus entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall.

05.01.2026

Mannheim: Einbruch über gekipptes Fenster – Schmuck und Uhren gestohlen
Zeugen gesucht

Mannheim: Einbruch über gekipptes Fenster – Schmuck und Uhren gestohlen

Unbekannte Täter haben eine Erdgeschosswohnung in Mannheim über ein gekipptes Fenster betreten und Schmuck sowie Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

30.12.2025

Bensheim: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei warnt und gibt Tipps

Bensheim: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte haben in Heppenheim versucht, in ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, verursachten jedoch Sachschaden.

28.10.2025

Wald-Michelbach: Unbekannte versuchen in Fahrradladen einzubrechen
Wald-Michelbach

Wald-Michelbach: Unbekannte versuchen in Fahrradladen einzubrechen

Eine aufmerksame Anwohnerin wurde auf den Einbruchversuch aufmerksam und alarmierte sofort die Polizei.

11.09.2024

Rund um das Kloster Lorsch
WNOZ-Wandertipp

Rund um das Kloster Lorsch

Wer nicht gerne hohe Hügel erklimmt, sondern es eher flach liebt, der ist bei dieser Wanderung rund um Lorsch genau richtig.

11.04.2023