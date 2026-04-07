Versuchter Einbruch: Unbekannte schlagen Fenster im Kloster Lorsch ein
Am Osterwochenende haben Unbekannte versucht, in das Kloster Lorsch einzubrechen. Dabei zerschmetterten sie eine Scheibe und drückten zwei weitere Fenster ein.
Lorsch. Unbekannte haben am Samstag, 4. April, versucht in das Kloster Lorsch einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter auf der Rückseite des Kurfürstlichen Hauses eine Scheibe ein und drückten zwei weitere Fenster, an denen historische Riegelvorrichtungen angebracht sind, ein. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Gebäudeinnere. Das Kurfürstliche Haus beheimatet Wohnungen und die Verwaltung des Weltkulturerbes.
Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252 706 0 zu melden. (heh)